Udinese – Di Marzio annuncia: ”Clamoroso possibile ritorno”

La sessione invernale di gennaio serve più che altro a puntellare la rosa con acquisti mirati. Raramente, le squadre vengono smantellate. Tuttavia, non mancano le sorprese ed i colpi di scena. Sicuramente, la notizia della cessione di Samir al Watford è stata come un fulmine a ciel sereno per i tifosi bianconeri.