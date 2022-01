Notizie Udinese – Il saluto di Samir: ”Ho dato il massimo. Mi scuso per…”

Adesso è ufficiale: Samir è un nuovo giocatore del Watford. Il brasiliano, sul proprio profilo Instagram, ha voluto salutare i tifosi friulani

Il calciomercato è iniziato da pochi giorni, ma ha già regalata qualche sorpresa. L' Udinese si è resa protagonista con le operazioni in uscita. Infatti, dopo aver rescisso i contratti di Forestieri e Teodorczyk, la società friulana ha venduto Samir al Watford. Il brasiliano, in questi sei anni, ha dato tutto. In questa stagione è diventato il leader della difesa bianconera. Non sarà facile sostituirlo. Nel frattempo, il classe '94 ha salutato e ringraziato i tifosi. Ecco il suo post.

Attraverso il proprio profilo Instagram, Samir, ha espresso parole al miele per tifosi, compagni e società. Ecco le sue parole. ''Carissimi amici friulani vi ringrazio!! Ringrazio i tifosi, la società, la città e i compagni di squadra. I miei figli sono nati a udine, quindi mi sento un vero friulano e così la mia famiglia. A Udine e all’Italia devo tantissimo, in 6 anni sono cresciuto calcisticamente e professionalmente e vi ho voluto bene perché siete la mia gente. Mi scuso per alcune prestazioni ma credo che nel calcio esistono momenti difficili per tutti, ho comunque cercato di dare il massimo per questi colori. Lascio l’Italia per una nuova avventura e non dimenticherò mai questa città che mi ha accolto e ospitato. Resterete nel mio cuore e vi sarò grato per sempre''.