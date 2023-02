News Udinese – Clamoroso! Pronto l’assalto al sostituto di Beto ma…

Beto è - finalmente - tornato al gol. Un'assenza pesantissima di cui tutti avevamo bisogno. Per un attaccante il gol è tutto, in particolar modo, a livello psicologico. Ma evitiamo giri di parole e andiamo dritti al dunque.

L'Everton, al momento terzultimo in classifica in Premier League, pare che avesse messo 25 milioni di euro sul tavolo dell'Udinese per il cartellino di Beto. Alla fine, però, il centravanti portoghese è rimasto a Udine e adesso è tornato a segnare e a fare parlare di sé. La sensazione è che quest'estate sarà davvero difficile riuscire a trattenerlo. La società friulana è pronta a cederlo e questa non è una novità.