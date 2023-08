Mercato Udinese – Cocetta alla Turris / Cambiano i dettagli dell’operazione

Il difensore centrale italiano Nicolò Cocetta è pronto per il suo trasferimento in Lega Pro. La squadra che sta facendo di tutto per assicurarsi le prestazioni dell'ex Udinese è la Turris. Il classe 2003 ha scelto di abbandonare Udine per provare a mettersi in mostra anche in altre piazze e chissà tornare magari proprio nella città friulana ma da assoluto protagonista. I dettagli dell'operazione sono interessanti e sicuramente una novità. Il passaggio verrà firmato a titolo definitivo, ma i bianconeri si riserveranno sul calciatore una percentuale sulla futura rivendita del 50%. Non male, visto che in questo modo in un futuro il team del Friuli avrà o una buona rendita dalla sua cessione oppure anche un possibile innesto a metà del costo del cartellino. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Sono ufficiali le cifre di Samardzic: eccole <<<