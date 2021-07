Mercato Udinese – Ecco il colpo che fa sognare i tifosi

Una clamorosa indiscrezione potrebbe far sognare la piazza bianconera. Andiamo a scoprire nel dettaglio di chi stiamo parlando

Nelle ultime ore abbiamo parlato spesso dei vari movimenti che la squadra friulana sta studiando in attacco. Oggi una clamorosa indiscrezione, potrebbe far sognare la maggior parte della piazza bianconera, il D.S. Marino è pronto all'assalto, per strappare alla concorrenza un giocatore di assoluta classe. Andiamo a scoprire nel dettaglio di chi stiamo parlando .

L'attaccante protagonista di questa vicenda è l'olandese classe 1997 Sam Lammers . Il giocatore di propietà dell'Atalanta vuole iniziare una nuova esperienza, dato che con la Dea non ha mai trovato spazio a sufficienza, nonostante le sue ottime prestazioni. Il tabellino racconta due gol in quindici presenze, sembra essere un magro bottino, ma spesso Sam veniva impiegato dalla panchina. Chiunque abbia visto una sua partita si sarà reso conto che il giocatore possiede doti cristalline , ed è pronto per poter sfondare e prendersi la titolarità che gli spetta. Nell'Atalanta del duo colombiano Zapata-Muriel trovare continuità è praticamente impossibile, allora il suo agente sta cercando una nuova sistemazione . Diverse le squadre che al momento sono interessate al campioncino olandese, andiamo a vedere nel dettaglio di chi si tratta .

Come detto Marino è pronto a sfoderare l'attacco per il centravanti, soltanto che dietro di lui c'è una lunga serie di pretendenti. Tra le squadre più vogliose di poter avere il giocatore c'è sicuramente il Genoa. La squadra rossoblù, vedova di Scamacca cerca un buon sostituto che come il romano possa portare gol ed ottime prestazioni. In secondo luogo c'è pure un vigilissimo Torino. La società di Urbano Cairo intende operare solamente se dovesse perdere il proprio capitano, il Gallo Belotti, fresco di europeo e pieno di pretendenti. In conclusione anche l'Udinese si unisce alla faida per Sam Lammers, in una trattativa che probabilmente durerà tutta l'estate, staremo a vedere gli aggiornamenti. Non finisce qui, il D.S. Marino ha dato l'ultimatum ad uno dei possibili sostituti di Musso <<<