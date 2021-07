Calciomercato Udinese – Dalla Turchia danno per chiuso l’affare

L'Udinese continua a monitorare le situazioni legate al mercato in uscita. Dalla Turchia rilanciano con una clamorosa indiscrezione

Dalla Turchia, infatti, il Galatasary è forte sul calciatore. Il danese è in scadenza 2022 e sta cercando una nuova sistemazione. Sa che il prossimo potrebbe essere il suo ultimo contratto importante della carriera e sta prendendo tempo per decidere. I media locali, però, hanno lanciato l'indiscrezione: il Galatasaray e Stryger Larsen hanno raggiunto l'intesa sul contratto che lo legherà al club di Istambul. Ora resta da limare la differenza con le richieste dell'Udinese. Ma non solo Turchia. Infatti sull'esterno danese c'è anche un club di A. Ecco chi è.

La situazione contrattuale di Stryger Larsen fa gola a molti club. Per questo, Marotta starebbe pensando a lui per sostituire il vuoto lasciato sull'out di destra da Hakimi. Il calciatore è valutato 5milioni dall'Udinese, una cifra ritenuta abbordabile dalla società nerazzurra. MisterInzaghi avrebbe dato il suo ok ma prima bisogna definire la situazione con Bellerin: il catalano, infatti, è ancora il piano A per il ruolo di esterno destro. L'Udinese, dal suo canto, vorrebbe chiudere una volta per tutte questa vicenda in modo da concentrarsi sul mercato in entrata. I friulani hanno diversi tasselli da inserire ancora in rosa. Il nome nuovo per l'attacco è quello di Pinamonti ma lo stipendio del ragazzo nerazzurro spaventa la dirigenza (attualmente sopra i 2 milioni). Marino però tiene sotto occhio anche la situazione legata al portiere, sono emersi nuovi dettagli nelle ultime ore: ecco tutto quello che c'è da sapere <<<