Udinese – Colpo a sorpresa / Ufficiale l’arrivo di Zarraga dal Bilbao

L'Udinese ha ufficializzato in questi istanti l'ennesimo colpo di mercato. Proprio qualche minuto fa è arrivato il comunicato ufficiale in cui si conferma il passaggio del centrocampista classe 1999 Oier Zarraga dall'Athletic Bilbao all'Udinese. Il calciatore era in scadenza di contratto e di conseguenza si unirà al team di Andrea Sottil, ma lo farà a parametro zero . L'arrivo dell'interno di centrocampo sembra essere scritto su misura per sostituire un calciatore che ha abbandonato il club qualche settimana fa: Tolgay Arslan. Adesso non possiamo fare che andare a vedere tutti i dettagli di questo contratto e dell'accordo stipulato sotto traccia da parte della società friulana.

La sostituzione perfetta

Non solo per stile di gioco, ma anche per corporatura l'arrivo di Zarraga (ripetiamo) è studiato su misura per poter sostituire Tolgay Arslan che si è trasferito in quel di Melbourne. Sicuramente si tratta di un arrivo a sorpresa e soprattutto di una trattativa che nessuno si sarebbe aspettato. Un nome che non è mai stato fatto e questo fa capire quanto l'Udinese riesca a lavorare bene anche sotto traccia. Adesso non ci resta che vederlo all'opera sul campo da gioco.