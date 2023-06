News Udinese – Arslan: “Becao? Uno dei migliori difensori che ho visto”

Il centrocampista tedesco di origini turche ha detto la sua su un suo ex compagno di squadra. Ecco il pensiero diTolgay Arslan nei confronti di Rodrigo Becao. Entrambi hanno condiviso la maglia dell'Udinese per tante stagioni, ma questa sembra essere anche l'estate dell'addio per tutti e due. Non perdiamo altro tempo e partiamo con le dichiarazioni: "Ho giocato con Rodrigo Becao per 3 anni all’Udinese. Uno dei migliori difensori che ho visto in Serie A. Molto veloce e molto forte. Era molto difficile per gli avversari giocare contro di lui". Arslan non usa mezzi termini ed anzi elogia le giocate del difensore centrale. Adesso non possiamo fare altro che cercare di capire quale sarà la prossima squadra del brasiliano. Anche se Tolgay anche in questo caso ha una sua idea: "Molto probabile che un nome di questa caratura possa finire in un altro grande campionato". Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul futuro di Mathues Martins. Ecco il suo prossimo team <<<