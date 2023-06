Udinese – Pereyra e Beto: da coppia gol al doppio addio / La giornata

La città di Torino sembra aver deciso e farà il possibile per completare le proprie spese in quel di Udine. A quanto pare sia i bianconeri di Max Allegri che i granata di Ivan Juric hanno messo sotto osservazione due dei migliori calciatori nel corso della passata stagione. Il primo è Roberto Pereyrache con il suo contratto in scadenza tra soli due giorni è un boccone troppo ghiotto per una squadra come il Toro che gioca con due trequartisti dietro l'unica punta. Beto, invece, potrebbe avvicinarsi in maniera molto seria alla Vecchia Signora. Proprio il tecnico assieme al papabile nuovo direttore Cristiano Giuntoli sembrano vedere molto bene il centravanti all'Allianz Stadium.