Mercato Udinese – Come giocherebbero oggi i bianconeri?

L'Udinese continua a preparare la nuova stagione, conoscendo l'unico acquisto Padelli. Dopo le partenze ecco come giocherebbe la squadra

Redazione

Luca Gotti studia al meglio la sua rosa e cerca di capire come metterla in campo. Ad oggi l'unico nuovo acquisto del mister è Padelli. Quasi sicuramente, però, l'ex nerazzurro non erediterà il posto da titolare lasciato libero da Musso. La società sta cercando un nuovo numero uno e sembrerebbe essere vicina all'acquisto di Silvestri del Verona (che starebbe allacciando i contatti con Montipò). L'acquisto del portiere scaligero sarebbe un colpo importante per i bianconeri che si assicurerebbero un profilo dalla sicura affidabilità. Ma in attesa dell'ufficialità, come giocherebbe oggi l'Udinese? Scopriamolo insieme.

Ancora 3-5-2?

Gotti ha ammesso che vorrebbe provare delle situazioni alternative, dato che il vecchio modulo era perfetto per un giocatore come De Paul. Mentre aspetta nuovi acquisti, il mister schiererebbe ancora così la sua squadra. PADELLI; Becao, Nuytnick, Samir; Molina, Makengo, Wallace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu, Pussetto. Con questa formazione ci sarebbe comunque bisogno di nuovi innesti che permetterebbero a Gotti di cambiare modulo. L'allenatore vuola dare un'impronta diversa alla squadra nella prossima stagione. Per fare questo, però, restano da definire alcune situazioni. Vediamo quali.

I nuovi vecchi

La società punta a rilanciare quei giocatori che l'anno passato non hanno potuto esprimere al meglio le loro qualità. Tra questi sicuramente spuntano i nomi di Deulofeu e Pussetto. I due hanno avuto una stagione difficilissima per via degli infortuni gravi che hanno subito. Le loro qualità sono indiscutibili ma hanno bisogno di riassaporare il campo con continuità per ritrovare la piena fiducia nei loro mezzi. Oltre loro, però, restano da definire anche le situazioni sugli esterni. Molina e Stryger Larsen si sono messi in mostra questa estate rispettivamente in Copa America ed Europeo. Alla società sono arrivate numerose offerte per i due che tanto hanno fatto bene anche in campionato. L'intenzione dell'Udinese è di non privarsi di entrambi i calciatori, altrimenti si rischierebbe di dare vita ad una vera e proprio rivoluzione. Nel frattempo il club starebbe prevenendo eventuali partenze con l'acquisto di un jolly, ecco chi è <<<