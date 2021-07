Notizie Udinese – Deulofeu e Pussetto già corrono forte

Deulofeu e Pussetto stanno recuperando dai loro rispettivi infortuni. Vogliono riscattarsi in questa stagione e puntano al posto da titolari

La buona notizia, appunto, per l'Udinese è il recupero degli infortuni di Deulofeu e Pussetto.I due hanno voglia di riscatto e vogliono mettere in difficoltà il tecnico per modellare l'attacco sulle loro spalle. Entrambi vengono da una stagione difficile ma diverse tra loro. L'argentino dopo un inizio incoraggiante ha subito la rottura del crociato mentre era al top della forma. Lo spagnolo, invece, aveva grandi aspettative per lo scorso campionato. Purtroppo i suoi continui acciacchi non gli hanno permesso di rendere al meglio e di poter recuperare perfettamente al termine di ogni partita. Ma ora che la preparazione alla nuova stagione sta per iniziare i due vogliono far tornare a gioire i propri tifosi.