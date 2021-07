Mercato Udinese – La Salernitana punta sul ritorno di Coulibaly

Mamadou Coulibaly potrebbe tornare alla Salernitana, con cui ha guadagnato la promozione in Serie A: i dettagli

Il calciomercato dell' Udinese entra nel vivo. Dopo l'ufficialità della cessione di Musso all' Atalanta per venti milioni di euro, a breve dovrebbe arrivare quella di De Paul . Il centrocampista si trasferirà all' Atletico Madrid dove coronerà il suo sogno di giocare in Champions League. La definitiva fumata bianca ci sarà dopo la fine della Copa America. I due argentini non saranno gli unici a salutare il Friuli in questa sessione di mercato. La società sta lavorando per trovare una sistemazione a tutti gli esuberi che sono rientrati dai vari prestiti. Sicuramente, non resterà ad Udine, Mamadou Coulibaly . Per lui si prospetta un ritorno a Salerno .

Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, la società di Lotito (in attesa di risolvere il problema legato alle multiproprietà), vorrebbe trattenere Mamadou Coulibaly che tanto bene ha fatto quest'anno a Salerno. Il centrocampista senegalese, fortemente voluto dal tecnico Castori durante il mercato di Gennaio, è stata una delle rivelazioni dell'ultimo campionato di Serie B. Il classe '99 non rientra più nei piani del club bianconero e potrebbe tornare a vestire la maglia granata. La trattativa non sembra particolarmente difficile e l'ufficialità dovrebbe arrivare a breve. Anche un altro giocatore è ad un passo dall'addio. Riad Bajic, reduce da un' ottima stagione all'Ascoli, in cui ha realizzato dodici gol e un assist in trentacinque partite, sarà un nuovo giocatore del Brescia. Il bosniaco si trasferirà in prestito secco. Le visite mediche sono state programmate per domani. Filippo Inzaghi potrà, quindi, contare su un importante rinforzo in attacco per raggiungere l'obiettivo prefissato: conquistare la promozione in Serie A. L'Udinese deve trovare una nuova squadra anche ad altri giocatori. In particolare a Ryder Matos, Teodorczyk,Vizeu, Ingelsson ed i giovani Ermacora e Compagnon. Non c'è spazio per loro. Nel frattempo, la dirigenza friulana punta un ex calciatore del Manchester City.