Mercato Udinese – Continua la caccia al difensore: tutti gli obiettivi

Il team bianconero continua a lavorare sul mercato in vista della seconda parte di stagione. Parte la caccia al difensore centrale: il punto

Redazione

La squadra bianconera continua a lavorare sul mercato in vista di questa seconda parte di stagione. Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino continua a muoversi e va alla ricerca di un difensore centrale che sia in grado di fare la differenza sotto tutti i punti di vista. La partenza di Bram Nuytinck lascia un vero e proprio buco in mezzo alla difesa e questo va riempito. Il mercato dura ancora venti giorni e ci sarà tutto il tempo per trovare una soluzione che permetta a mister Andrea Sottil di avere le giuste alternative ruolo per ruolo. Ecco tutti gli obiettivi del direttore.

Il primo giocatore che è stato scritto sul taccuino arriva dall'Italia, più precisamente dalla Serie B. Stiamo parlando del giovane del Brescia Andrea Papetti con il contratto in scadenza tra soli sei mesi. Il classe 2002 non vede l'ora di provare il grande salto nella prima categoria del calcio italiano anche se per il momento ancora nulla è sicuro. Il secondo talento che è stato contattato, invece, arriva dall'altra parte dell'Europa. Il suo nome è Porteous e gioca in Irlanda. Anche lui ha il contratto in scadenza e soprattutto l'idea di voler provare una nuova esperienza, motivo per cui il suo nome viene monitorato intensamente.

Le altre piste — Strade più fredde portano ad altri giocatori interessanti come Andrea Cistana che da diverse stagioni assapora la conferma in Serie A dopo averla provata qualche stagione fa. La sua trattativa resta sicuramente più difficile rispetto a quella che riguarda il compagno di squadra. Al momento queste sembrano essere le tre piste più quotate, ma non possiamo escludere qualche altro colpo di scena nel corso delle prossime giornate. Sappiamo quanto è importante per il club donare a Sottil una squadra completa, motivo per cui bisogna stare attenti ogni secondo. Cambiando rapidamente discorso, ma parlando sempre di mercato. Non perdere le ultime sul nuovo attaccante <<<