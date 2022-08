Udinese – Corriere, news pesanti! Accordo vicinissimo col Cagliari

La squadra sarda non vuole restare nella seconda categoria del calcio italiano e si è già messa all'opera per allestire un team in grado di ritornare in Serie A il prima possibile. Sicuramente non sarà semplice, visto che mai come quest'anno il livello della cadetteria è veramente molto alto. L'intenzioni, però, ci sono tutte e non si vede l'ora di fare del proprio meglio. Nelle ultime ore sta prendendo pista una nuova possibile trattativa. Stiamo parlando di un affare molto interessante e di un calciatore che non vede l'ora di fare la differenza. Dopo una stagione tutt'altro che indimenticabile in quel di Udine, è alla ricerca del riscatto.