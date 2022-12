Udinese – Valore 40 milioni, costo zero / Il caso Sarr sorride ai bianconeri

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri. Nel frattempo si prospetta una grande occasione di mercato da Londra

Redazione

Il caso del giorno è quello che riguarda le due squadre della famiglia Pozzo. Da una parte abbiamo il Watford e dall'altra l'Udinese, entrambe stanno cercando di rafforzarsi nel corso di questa pausa invernale ma per tutte e due le società ci sono dei problemi che vengono a galla. Il più importante è proprio quello che riguarda la società d'oltremanica dove se troviamo un campionato rimesso sui binari giusti, non possiamo dire la stessa cosa per il rapporto con le star del club. Proprio nelle ultime ore si è aperto un nuovo caso che riguarda il giocatore più in forma degli Hornets. Andiamo a vedere di che si tratta.

Il protagonista dell'articolo è Ismaila Sarr. Il giocatore (nonostante il suo valore esorbitante) ha accettato di giocare per un altro anno nella seconda lega del calcio inglese, ma dopo un mondiale da protagonista con il Senegal non ha nessuna intenzione di accontentarsi e di conseguenza è iniziata una vera e propria telenovela. Ad oggi l'africano non si è ancora presentato sui campi d'allenamento londinesi e non si sa se avrà intenzione di farlo. La strategia è chiara a tutti e si sta cercando in tutti i modi di ottenere una cessione a titolo definitivo. In questo trambusto l'Udinese potrebbe approfittarne.

Un sogno per i bianconeri — Per non scontentare nessuno, si potrebbe pensare ad un prolungamento di contratto con adeguamento per Sarr e poi la cessione a titolo temporaneo ai bianconeri per metterlo in mostra nella massima serie del calcio italiano. Allo stesso tempo, però, bisognerebbe sistemare la situazione che riguarda Martins, visto che non potrebbe più transitare dall'Italia per via degli slot riservati agli extracomunitari. Se l'Udinese dovesse mettere direttamente sotto contratto Martins, questo scenario di mercato diventerebbe inattuabile.