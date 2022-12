Notizie Udinese – Il punto sui rientri: ecco quando torneranno i titolarissimi

La squadra guidata da Andrea Sottil continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo ecco il punto sui rientri

La squadra bianconera sta già lavorando intensamente sul campo da gioco in vista della seconda parte di stagione. L'idea del team guidato da Andrea Sottil è quella di continuare ad essere protagonisti sin dai primi giorni di campionato proprio per mettere in difficoltà anche le big del nostro campionato. Per poterlo fare, però, c'è bisogno di una rosa al completo e pronta sotto tutti i punti di vista. Ecco le ultime sui possibili rientri per poter essere al completo a partire dal quattro di gennaio. Data in cui ricomincerà il campionato e non ci sarà più alcun margine di errore.

I recuperi dei protagonisti sono catalogati e messi in agenda come per un vero e proprio calendario. I primi che dovrebbero rientrare sul campo da gioco sono Nuytinck, Jean Victor Makengo e Destiny Udogie. Per loro è già stata fissata la data e stiamo parlando di oggi per il centrale olandese e giovedì per il francese e l'esterno italiano. Non solo loro due, però, erano costretti ai box. Visto che mancano le date di due dei talenti più importanti della squadra dei Pozzo. Andiamo a vedere quando torneranno sul campo da gioco anche Gerard Deulofeu e il centrale brasiliano Rodrigo Becao.

Il ritorno dei protagonisti — I due talenti citati in precedenza dovrebbero tornare assieme, ma per vederli sul campo da gioco bisogna ancora aspettare un paio di settimane. Per il loro ritorno sul campo c'è una data e stiamo parlando del match contro la Cremonese che è stato programmato nei giorni tra natale e capodanno. Da quel momento in poi tutti i giocatori dovrebbero tornare ad essere protagonisti sul campo da gioco e l'Udinese pronto per una seconda parte di stagione che non vuole dimenticare.