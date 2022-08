Mercato Udinese – Criscitiello: “Per Soppy mancano ancora le firme…”

Il team bianconero continua il suo processo di crescita. Nel frattempo ci sono delle novità sul mercato, le ultime sull'affare Brandon Soppy

La squadra bianconera continua a lavorare sul mercato sia in entrata che in uscita. Da ieri sera il live motive in casa Udinese è uno solo e riguarda la possibile cessione del laterale Brandon Soppy. Sicuramente stiamo parlando di una trattativa non semplice, ma l'Atalanta sembra avere intenzioni serie e di conseguenza vuole chiudere per questo talento. Dopo la prima giornata, l'Udinese si dovrebbe buttare di nuovo sul mercato pur di riuscire ad assicurarsi un sostituto di ottimo livello. Non sarà semplice, ma anche Criscitiello (direttore di Sportitalia) ha detto la sua su questo affare di mercato lampo.

Le parole del direttore sono state chiare e l'idea è che l'affare si possa fare nell'arco delle prossime giornate. Ecco il punto: "E' un'operazione lampo. Le firme tra i due club ancora non ci sono ma le condizioni sì. Domani sarà una giornata decisiva. Io fossi un tifoso bianconero, sarei comunque fiducioso visto che il mercato è aperto sia in entrata che in uscita e penso che l'Udinese farà il necessario per dare a Sottil una rosa completa e competitiva". Dichiarazioni brevi e coincise su quello che è senza ombra di dubbio l'affare del giorno. In caso dovesse andare in porto, i friulani dovrebbero cercare un'alternativa di ottimo livello.

Una chance da titolare

Sicuramente l'Udinese si era mosso in anticipo per quanto riguarda l'addio di Nahuel Molina. Infatti l'ingaggio di Festy Ebosele era proprio in funzione del possibile addio da parte dell'argentino. In questo caso, però, ancora tutto potrebbe cambiare e di conseguenza se dovesse esserci l'addio del francese bisognerebbe andare obbligatoriamente sul mercato per cercare delle nuove soluzioni. Sappiamo che le zebrette sono molto brave soprattutto sotto questo punto di vista e di conseguenza c'è completa fiducia nelle operazioni di mercato architettate dal direttore Marino.