Mercato Udinese – Ufficiale De Paul all’Atletico Madrid

Adesso è ufficiale, tramite tutti i suoi canali social, l'Atletico Madrid ha fatto sapere di aver acquistato a titolo definitivo il fantasista ormai ex-Udinese Rodrigo De Paul.

Il passaggio del trequartista argentino è oramai completato, le cifre sono più o meno note a tutti da più giorni, si parla di un affare da 25 milioni subito ed altri 9 milioni che dipendono da diversi bonus . In che modo si è giunti ad un'accelerata così improvvisa da parte della squadra del Cholo Simeone? Trovare il motivo è semplice, le prestazioni che il neo acquisto madrileno ha eseguito in Brasile per la Copa America (vinta dalla sua nazionale) hanno fatto capire a tutti che il giocatore è veramente di un'altra categoria. A quel punto l'Atletico ha avuto paura di qualche asta al rialzo ed ha preferito chiudere per il giocatore il più in fretta possibile.

Il giocatore adesso è pronto per il definitivo salto di qualità, dato che sta per entrare nello spogliatoio dei campioni di Spagna in carica. Se ci ha insegnato qualcosa in queste stagioni in cui è stato all'opera in Italia è che sicuramente non si tirerà indietro e non arriva nella penisola iberica per fare parte delle seconde scelte. Nella Liga può trovare il suo habitat naturale. Un campionato fatto di squadre che amano giocare a viso aperto e senza nessuna paura, dove la qualità e la tecnica dei giocatori spesso la fa da padrona più della sostanza. La sua duttilità lo aiuterà ad entrare in modo molto deciso nelle rotazioni del Cholo Simeone, dato che può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, dal regista al trequartista.