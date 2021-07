News Udinese – Copa America finita: De Paul vola a Madrid

La Copa America è terminata con la vittoria dell'Argentina. Rodrigo De Paul è pronto per firmare con l'Atletico Madrid

L'Argentina ha vinto la sua quindicesima Copa America, grazie alla vittoria per 1-0 contro il Brasile. Protagonista della finale, Rodrigo De Paul, autore dell'assist per il gol vittoria siglato da Angel Di Maria. Ora che la competizione è terminata, il centrocampista dell'Udinese può completare il trasferimento all'Atletico Madrid. Il classe '94 volerà in Spagna per svolgere prima le visite mediche e successivamente per firmare il contratto quinquennale a 3,5 milioni l'anno. L'accordo tra le società è stato trovato per trentacinque milioni di euro. L'ufficialità è prevista per giovedì. Il fantasista, che nel campionato appena concluso, ha realizzato nove gol ed altrettanti assist, coronerà il sogno di giocare in Champions League. L'ormai ex capitano bianconero è un giocatore completo e versatile: oltre a quello di mezz'ala, può ricoprire il ruolo di trequartista, seconda punta ed in caso di emergenza anche quello di mediano. Chissà Simeone dove deciderà di utilizzarlo. Marino ed i suoi collaboratori sono alla ricerca di un degno sostituto. Vediamo i profili sondati.