Mercato Udinese – De Paul ultime notizie e aggiornamenti

Rodrigo de Paul è pronto per il grande salto. Come ribadito anche dal ct dell’Argentina Lionel Scaloni l' argentino ha le qualità per giocare in Nazionale e per provare a farsi strada in un top club. Il capitano bianconero in questi giorni si prepara alla sfida al Cile, ma le sirene del mercato sono forti. L’ Atletico Madrid ha già fatto un’offerta e non intende indietreggiare, Maldini prepara l’affondo decisivo.

NUOVA OFFERTA PER DE PAUL

L'Atletico Madrid ha in Rodrigo De Paul il primo obiettivo di mercato. Il club iberico sta lavorando per presentarsi all'Udinese con i 40 milioni chiesti dai Pozzo. Nel mentre ha già pronto il contratto per il centrocampista argentino. Si parla di un quinquennale con scadenza nel 2026 a 3,2 milioni di euro l'anno. L' Atletico, come riportato negli ultimi giorni, sta facendo pressing affinché venga ceduto Rodrigo De Paul. Dalla Spagna si parla di un'affare in via di definizione, con i colchoneros che metteranno sul piatto i 40 milioni richiesti dall'Udinese non appena riusciranno a vendere Saul. Per il giocatore dunque è già pronto un quinquennale a 3,2 milioni a stagione, di fatto uno stipendio tre volte più alto di quanto percepiva ad Udine.

DUE POSSIBILI CONTROPARTITE MA L' UDINESE VUOLE HAUGE

In casa rossonera Rodrigo De Paul è il principale obiettivo per il ruolo di trequartista. È lui il sogno di Maldini e Massara. L'Udinese vuole incassare almeno 35-40 milioni dalla cessione dell'argentino. Troppi per le casse della società di via Aldo Rossi, che avrebbe proposto d’inserire una o più contropartite tecniche per abbassare il prezzo. Infatti il club sarebbe intenzionato ad offrire Pobega e Gabbia all'Udinese per arrivare a De Paul. L’Udinese resta ferma ai 35\40 milioni già ribaditi in precedenza ma preferirebbe il norvegese Hauge. Fino a ieri i rossoneri sembravano in vantaggio sulle concorrenti. Maldini aveva individuato nell'argentino l'erede perfetto di Calhanoglue ma la riapertura del turco al rinnovo con i rossoneri potrebbe cambiare le cose.