Udinese – Dalla chiusura dell’affare Lucca al futuro di Martins / La giornata

Oltre al futuro della prima punta, si sta scrivendo anche quello della seconda. In questo ruolo l'Udinese non ha alcun tipo di margine di manovra. La società del Friuli Venezia Giulia deve gestire ben cinque calciatori che lavorano alle spalle del bomber. In queste ore infatti si sta facendo il possibile per iniziare a fare piazza pulita e non intasare un ruolo fondamentale nello scacchiere tattico di mister Sottil. Il primo a farne le spese sarà Matheus Martins . Il calciatore brasiliano dovrebbe continuare la sua esperienza in Inghilterra con il Watford. Solo in questo modo potrà continuare a maturare e soprattutto potrà ottenere un buon minutaggio.

Gli altri

Con la partenza di Matheus Martins restano in ballottaggio per una maglia da titolare Florian Thauvin, Simone Pafundi, Isaac Success e Gerard Deulofeu. Il francese sembra essere il più papabile per un possibile addio nel corso delle prossime settimane. Pafundi, invece, riuscirà ad ottenere più minutaggio e sicuramente proverà a mettersi in mostra nonostante la sua giovanissima età. Per Success questa sarà l'ennesima stagione in cui grazie alla sua fisicità ed alle sue capacità proverà potrà essere un ottimo jolly per mister Sottil. Infine si spera nel recupero di Deulofeu che dovrebbe essere il titolarissimo almeno fino al mercato invernale. Ad oggi lo spagnolo è incedibile, ma non possiamo dire lo stesso quando tornerà a calcare i campi del nostro campionato. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul futuro di Becao. Ecco le parole di Arslan sul difensore brasiliano <<<