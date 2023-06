Mercato Udinese – Deciso il prezzo per Beto / Marino non farà sconti

L'Udinese continua a lavorare sul mercato e in queste ultime ore è stata scelta la cifra che ci vuole per poter cedere Beto. Ecco le ultime

Il direttore dell'area tecnica assieme a tutti gli altri organi della società ha già deciso il futuro di alcuni giocatori e soprattutto la cifra minima che ci vorrà per poterli cedere. Il primo nome ad essere stato messo sotto osservazione è senza ombra di dubbio quello di Beto. Il centravanti portoghese piace davvero a tutti dall'Italia fino all'Inghilterra. In questo momento la strada spianata sembra essere quella che porta ad Everton, anche se potrebbero arrivare dei rilanci importanti da Napoli. La cifra che servirà per potersi assicurare un calciatore con queste qualità è di 35 milioni di euro. L'Udinese non intende concedere alcun tipo di sconto e di conseguenza bisognerà a tutti i costi valutare al meglio le offerte che verranno presentate nelle prossime settimane. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato. Pereyra verso il Monza: i dettagli <<<