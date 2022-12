Mercato Udinese – Deulofeu torna in Premier? L’Aston Villa fa sul serio

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo una società inglese fa sul serio per Gerry

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra che dopo una grande partenza ora deve riprendere il suo cammino e farsi vedere ad alti livelli. Nello stesso tempo c'è un mercato che inizia tra sole quarantotto ore e si prospetta molto più caldo del previsto con un Udinese che avrà da fare tanto sia in entrata che in uscita. Il primo giocatore che è stato messo sotto osservazione dalle società estere è Gerard Deulofeu. Nelle ultime ore è arrivata una chiamata importante da parte di una squadra di grande livello direttamente dal campionato inglese.

La squadra che ha intenzione di fare sul serio in vista del mercato invernale è l'Aston Villa. Il team di Birmingham dopo che ha esonerato Steven Gerrard sta avendo una rapida risalita in campionato ed ora vorrebbe migliorare la rosa per continuare a sognare in vista della seconda parte di stagione. L'Udinese sappiamo che ha un accordo verbale con il giocatore spagnolo in caso di partenza verso una squadra che gioca in Europa, non vale lo stesso per una società che al momento non milita nelle competizioni infrasettimanali. La trattativa è tutt'altro che scritta e di conseguenza occorre fare un piccolo recap anche sul valore di Gerry.

Il possibile valore — Deulofeu non ha nessuna intenzione di partire nel corso di questa sessione di mercato ed anzi è concentratissimo in vista del ritorno. A far cambiare idea al giocatore potrebbe esserci solo una mega offerta sia per il club che per il suo contratto. Difficile che tutto cambi in così poco tempo, ma sappiamo che le vie del mercato sono infinite e da un momento all'altro può succedere di tutto. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato e soprattutto del via che sarà tra soli quattro giorni. Ecco le ultime info sul match con l'Empoli <<<