Udinese – Pozzo senza freni: “Il nostro obiettivo è tornare in Europa”

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro che sarà molto importante, stiamo parlando di una squadra che ha voglia di fare la differenza e mantenere soprattutto la grande posizione in classifica. Il match che ci sarà lunedì prossimo sarà contro un mister che ben conosce l'ambiente delle zebrette. Gabriele Cioffi sta guidando l'Hellas Verona e vuole far capire a tutti di aver fatto la scelta giusta. Nel frattempo ha parlato il patron dell'Udinese: Giampaolo Pozzo. Ecco le sue dichiarazioni sull'inizio di questa importantissima stagione e soprattutto i suoi piani in ottica futura.