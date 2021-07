Mercato Udinese – Di Marzio annuncia: “addio doloroso”

Una delle telenovele più importanti della stagione sta per volgere al termine. Andiamo a scoprire chi è il giocatore al centro del discorso

Nelle ultime ore, una delle telenovele più importanti della stagione 2021/2022 sta per volgere al termine. Sembra esserci stata l'accelerata decisiva da parte del D.S. Pierpaolo Marino, che è andato incontro alle offerte della società avversaria. Il giocatore da tempo ha già accettato questa nuova destinazione, così come Mister Gottiche sta già organizzando nuovi schemi per sostituirlo al meglio. La sua cessione potrà finanziare gli acquisti futuri e i botti di fine mercato che hanno sempre caratterizzato la società bianconera. Non dimentichiamo ad esempio Deulofeu nella stagione passata. Andiamo a scoprire chi è il giocatore al centro del discorso.