Mercato Udinese – Il D.S. Marino infiamma il Brasile: “la trattativa si farà”

Il D.S. Pierpaolo Marino tiene sott'occhio gli astri nascenti del calcio brasiliano. Andiamo a vedere di chi si sta parlando

Nelle ultime ore il mercato bianconero sta andando in escandescenza, diversi i profili trattati. Così come tutte le società della massima categoria italiana, anche i friulani non vogliono farsi trovare impreparati. Al momento i ruoli in cui la squadra ha un bisogno urgente di operare sono le fasce e l'attacco. Il D.S. Pierpaolo Marino tiene sott'occhio gli astri nascenti del calcio brasiliano, diversi i giocatori messi sotto la lente d'ingrandimento. Andiamo a vedere di chi si sta parlando.

Marcos Rocha

Secondo diversi media brasiliani, l'Udinese sta operando per trovare un'alternativa a destra, dato che al momento quella fascia è occupata solamente dal talento argentino di Nahuel Molina. I nomi al centro del discorso, per il momento, sono due. Il primo è il terzino destro titolare del Palmeiras Marcos Rocha, quest'anno per lui in maglia verde sono arrivate otto presenze nel Brasilerao, possono sembrare poche, ma in realtà nel paese Americano il campionato è appena iniziato. Il trentaduenne porterebbe in quel di Udine, esperienza e molta corsa, inoltre sarebbe il profilo perfetto perché si accontenterebbe del ruolo di vice. L'esborso economico da parte della società guidata da Pozzo sarebbe molto ridotto, dato che la cifra per il trasferimento si aggira attorno al milione di euro. Nel prossimo paragrafo andiamo a scoprire qual è il secondo giocatore messo sotto osservazione dalla dirigenza.

Lucas Calegari

Il secondo giocatore messo sotto osservazione gioca nella Fluminense, anche lui è un punto fisso della squadra, ma la principale differenza con Rocha è l'età. Ebbene sì, il terzino è un classe 2002, potrebbe crescere a dismisura sotto l'ala del titolare argentino. Il protagonista di questo paragrafo è Lucas Calegari, la cifra che Marino dovrebbe spendere per aggiudicarsi le prestazioni è di ben cinque milioni di euro. Al momento siamo ancora in una fase embrionale della trattativa. I giocatori però sono dei veri e propri protagonisti in madre patria, chissà che non possano fare la differenza anche in Italia.