Calciomercato Udinese – Di Marzio avvisa: “Pafundi potrebbe partire”

Ennesimo problema in casa Udinese, in queste ultime ore potrebbe arrivare una svolta anche nella situazione che riguarda il giovanissimo Simone Pafundi. Ieri in conferenza Federico Balzaretti ha annunciato che non vede l'ora di poter parlare con il calciatore bianconero. Il nuovo direttore vuole mostrargli il progetto bianconero e come lui ne sarà protagonista. Allo stesso tempo, però, il giornalista Gianluca Di Marzio ha detto: "La possibilità che Simone Pafundi possa lasciare l’Udinese esiste, non mancano certo gli estimatori al giovanissimo calciatore della nazionale". Ora toccherà alla società fare il possibile per convincere il calciatore a restare in quel di Udine e potersi mettere in mostra con la maglia bianconera. Sarebbe davvero un brutto colpo perdere il giovane talento della cantera proprio nel momento in cui avrebbe iniziato a regalare le prime grandi prestazioni. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le dichiarazioni di Federico Balzaretti <<<