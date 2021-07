Calciomercato Udinese – Per la difesa spunta un giocatore del Napoli

L'arrivo di Glik non basta, l'Udinese ha bisogno di un altro difensore. Ecco l'ultima idea dei dirigenti friulani: i dettagli

Redazione

Dopo anni negativi, l'Udinese ha voglia di tornare a lottare per obiettivi ambiziosi. Fino a qualche stagione fa, i bianconeri davano battaglia per cercare di raggiungere un posto in Europa (spesso per la Champions League). Con la conferma di Luca Gotti, la societàha deciso di dare continuità ad un progetto iniziato circa due anni fa. Il tecnico veneto si aspetta nuovi innesti. Dal Verona sono arrivati il giovane Destiny Udogie ed il sostituto di Musso, Marco Silvestri. A breve, dovrebbe uscire l'ufficialità di Kamil Glik. Tuttavia, il reparto difensivo ha bisogno di ulteriori rinforzi. Ecco l' ultima idea di Pierpaolo Marino.

Il profilo

Il nome che piace è quello di Sebastiano Luperto. Il giocatore, reduce dall'esperienza a Crotone, ha fatto ritorno al Napoli, ma sembra pronto a ripartire. Infatti, Spalletti vorrebbe puntare su altri difensori: non c'è spazio per il classe '96. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Udinese sarebbe molto interessata al suo acquisto. Nonostante la giovane età, il leccese vanta una buona esperienza in Serie A e rappresenterebbe un rinforzo importante per la retroguardia difensiva della squadra di Gotti. Tuttavia, sull'ex Empoli c'è anche l'interesse del neo promosso Venezia. De Laurentiis potrebbe aprire ad una cessione in prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ai sette milioni di euro. Marino valuta le alternative. Ecco quali.

Le alternative

Il principale obiettivo dei friulani è Bosko Sutalo. Il croato vuole lasciare l'Atalanta per giocare di più. Attualmente, però, il classe 2000 sembrerebbe essere ad un passo dall'Hellas Verona. Ai bianconeri piacciono anche il biancoceleste Denis Vavro e Francesco Vicari, pronto a tornare in Serie A. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 3 milioni di euro. Nel frattempo, Marino deve migliorare anche l'attacco. Ecco chi c'è in cima alla lista dei desideri. I nomi <<<