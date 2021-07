Mercato Udinese – Spunta un nuovo nome per la difesa

La società bianconera ha avviato una trattativa per un difensore che ha giocato in Serie A. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

L'Udinese ha avviato una trattativa per il difensore del neo retrocesso Benevento Kamil Glik . Nell'ultima stagione non ha espresso il suo migliore calcio, complici anche dei compagni di reparto alle prime esperienze con la massima categoria, ma l'intenzione del guerriero polacco è quello di potersi rilanciare anche a 33 anni. Il difensore potrebbe mettere a servizio di Luca Gotti ben 183 presenze in Serie A e più di 450 tra i professionisti. Le sue capacità sono fuori discussione, il granitico difensore Polacco ha sempre unito ottime prestazioni e grande affidabilità e soprattutto ha grinta da vendere. Andiamo a vedere le motivazioni per cui l'affare potrebbe andare in porto .

Il giocatore quando firmò con la Strega l'anno scorso era stato abbastanza chiaro. La sua idea era quella di rimanere con i giallorossi per più tempo possibile, ma ad una sola condizione, quella di conquistare la salvezza. Quest'ultima come tutti sappiamo non è arrivata e infatti Glik ha fatto capire dii vedere il suo futuro lontano dalla Campania. Negli ultimi giorni sono state diverse le squadre a chiedere informazioni per il difensore polacco, ma una sembra essere più interessata delle altre, questa squadra è proprio l'Udinese del patron Pozzo. Il giocatore potrebbe trovare in quel di Udine un posto tranquillo in cui poter ritornare a rendere sui suoi standard, facendo anche crescere sotto la sua ala i difensori più giovani del team, come ad esempio il nuovo acquisto Udogie. La trattativa è ancora agli inizi ma potrebbe svilupparsi in poco tempo.