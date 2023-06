Mercato Udinese – Di Marzio fa il punto: “Ecco quanto costa Samardzic”

L'Udinese continua a lavorare in vista della prossima stagione. Ad oggi ci sono ancora tanti punti di domanda su una squadra che potrebbe essere completamente diversa al fischio d'inizio del primo incontro di campionato del 2023/24. Il nome più caldo in queste ultimissime ore è sicuramente quello di Lazar Samardzic. Il centrocampista serbo, ma nato in Germania più precisamente a Berlino ha tantissime richieste. Ora tocca a lui decidere dove sarà il suo futuro. La dirigenza ha confermato che vorrebbe tenerselo per ancora una stagione e solo dopo cercare una cessione che possa essere al momento giusto. Solo che non sono dello stesso avviso società come i rossoneri di Stefano Pioli e il Napoli di ADL. Per anticipare possibili imprevisti, l'Udinese ha già fissato il prezzo del cartellino. Per assicurarsi le prestazioni di Lazar Samardzic ci vorranno almeno 20 milioni di euro. La notizia giunge da Gianluca Di Marzio. Vedremo se i friulani riusciranno a difendere il loro calciatore. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato. Un nuovo colpo in uscita <<<