Mercato Udinese – Samardzic verso Milano? Ecco tutta la verità

L'algoritmo che sta sensibilmente condizionando il mercato dei rossoneri in questo ultimo periodo e soprattutto rendendo pressoché inutile il lavoro fatto da Maldini e Massara negli ultimi mesi di questa stagione, sembra non prendere in considerazione il calciatore serbo Lazar Samardzic. Semplicemente perché le sue caratteristiche fanno parte di quelle che non rientrano negli algoritmi. Come detto da diversi esperti del settore, giocatori come Paulo Dybala non potrebbero giocare in nessuna squadra secondo i computer eppure ancora oggi sono tra i migliori del nostro campionato. Difficilmente di conseguenza si potrà vedere un serio interessamento per Samardzic, proprio per via dei parametri presi in considerazione da parte del Moneyball.