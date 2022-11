News Udinese – Success fenomenale / Sul podio di una speciale classifica

La squadra allenata da Andrea Sottil si gode il suo gioiellino Isaac Success. Andiamo a vedere il suo rendimento in queste prime partite

Redazione

Il team del Friuli Venezia Giulia e guidato da Andrea Sottil si gode la sua posizione in classifica e si prende questi giorni di meritata vacanza. Al rientro, però, avrà il vantaggio di essere la società con meno giocatori ai mondiali delle prime otto e di conseguenza potrà lavorare con tutto il gruppo. Solo un difensore andrà in Qatar per difendere l'orgoglio bianconero, stiamo parlando di Enzo Ebosse e del suo Camerun. Nel frattempo sono state stipulate diverse classifiche speciali che spiegano al meglio l'importanza di determinati giocatori nella massima serie del calcio italiano. Il primo ad andare in evidenza è Isaac Success. Ecco la graduatoria dove ha sorpreso tutti.

Al momento il centravanti nigeriano non si è ancora sbloccato e a parte qualche assist non è riuscito a gonfiare la rete delle squadre avversarie. Questo, però, sembra non essere un grosso problema perché il suo apporto sul campo è pressoché fondamentale. Infatti nella classifica per falli subiti (al momento) si piazza al terzo posto in tutta la Serie A. Solo Zaccagni con 43 e Kouamé con 34 sono riusciti a fare meglio di lui (33). Questo significa che Isaac è tendenzialmente una vera e propria spina nel fianco delle difese italiane e il gol, prima o poi, arriverà di conseguenza.

Il dualismo con Beto — Proprio i dati testimoniano che nonostante Beto segni più gol, Isaac ha un'importanza di alto livello in questa squadra. Di conseguenza soprattutto nelle prime partite di questa parte di stagione potremmo finalmente vedere questo tandem in funzione, visto che Gerard Deulofeu potrebbe ancora essere ai box. Cambiando rapidamente discorso, non puoi perdere tutti gli aggiornamenti che riguardano le estensioni contrattuali bianconere. Dopo il rinnovo di Walace fino al 2026, ecco tutte le ultime sul possibile prolungamento di contratto da parte dei due capitani. Il punto su Roberto Pereyra e Bram Nuytinck <<<