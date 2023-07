Udinese – Ufficiale Domingos Quina è un nuovo calciatore bianconero

Domingos Quina è il nuovo acquisto del team bianconero. Andiamo a vedere tutti i dettagli di questa operazione di inizio mercato estivo

Redazione

Il calciatore portoghese Domingos Quina è un nuovo calciatore del team bianconero. Arriva dal Watford e si parla di un calciatore che gioca a centrocampo, ma può essere un vero e proprio jolly. Riesce a giocare sia come mediano davanti la difesa che come mezz'ala o trequartista in caso d'emergenza. La cifra dell'operazione non è ancora stata resa nota visto che come detto in precedenza l'operazione riguarda i due club di proprietà della famiglia Pozzo. Il talento portoghese ha firmato un contratto per le prossime due stagioni con opzione per altre due annate. Nel complesso stiamo parlando di un giocatore che ha sempre trovato spazio in tutti i club in cui ha giocato ed adesso in Italia potrebbe arrivare l'ennesima chance della sua carriera.

Quest'anno per Quina sono arrivate nel complesso quasi venti presenze. Le prime dieci in Liga, visto che era stato preso in prestito dall'Elche. La mancanza di spazio, però, anche in questo caso ha fatto la differenza visto che a gennaio ha preferito tornare in Championship per mettersi in mostra. Con la maglia del Rotheram United è andata non molto meglio, perché ci sono state solamente otto presenze e di conseguenza la conclusione di una stagione tutt'altro che da ricordare. Con l'Udinese l'obiettivo sarà proprio quello di poter allungare la rosa. Allo stesso tempo mettersi in mostra visto che con le sue qualità fisiche può mettere in difficoltà la maggior parte dei centrocampi avversari.

Il sostituto perfetto — Quina è il classico calciatore che tutti gli allenatori vorrebbero. Nel 3-5-2 di Andrea Sottil potrà essere sia schierato come mediano quando Walace non sarà al meglio, ma anche come mezz'ala se servirà più sacrifico e meno qualità nel mezzo del campo. Il jolly di centrocampo è finalmente ad Udine, scopriremo nelle prossime ore le cifre ufficiali della trattativa. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Lazar Samardzic piace ai neroazzurri: tutti i dettagli <<<