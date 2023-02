Calciomercato Udinese – D.S. Pistoiese: “I friulani volevano Di Biase”

Da poche ore si è conclusa la sessione invernale del calciomercato ed adesso è il momento dei retroscena. Le parole su un futuro prospetto

Da poche ore si è conclusa la sessione invernale del calciomercato. Sono state tante le trattative che hanno coinvolto l'Udinese, sia quelle che riguardavano la prima squadra ma anche quelle che avevano a che fare con la Primavera. In tutte e due le situazioni i bianconeri hanno sia sorpreso che deluso, proprio nelle ultime ore arriva un retroscena molto importante su un giocatore che poteva essere un grande innesto per i giovani. L'attaccante al centro del discorso arriva dalla quarta categoria del nostro calcio in ordine d'importanza. Non dimentichiamo, però, che quest'anno nonostante i suoi diciassette anni si sta facendo conoscere a tutto tondo. Ecco di chi stiamo parlando.

Gianmarco Di Biase è uno dei talenti più importanti del nostro calcio, soprattutto quando parliamo di calciatori classe 2005. Proprio in queste ore ha firmato il suo nuovo contratto per i bianconeri, non quelli di Udine ma quelli di Torino. La società è riuscita a completare delle scelte oculate e di conseguenza a convincere in anticipo su tutti questo grande talento che ha già messo a referto ben otto reti in ventuno partite da inizio stagione. Il duello di mercato è stato vinto dalla Vecchia Signora e di conseguenza non perdere anche tutta la trattativa (inclusa di retroscena) raccontata dal direttore sportivo della Pistoiese.

Il motivo decisivo — " Torino e Udinese volevano portarlo in Primavera. Al contrario della squadra di Max Allegri, che fin da subito ha proposto di farlo giocare con la Next Gen in un campionato professionistico. Lui è un ragazzo che, a mio parere, dovrà giocare con i grandi". Con il passare del tempo la società Next Gen continua a confermarsi come una delle realtà più importanti del nostro calcio proprio perché permette anche a giovani calciatori di poter continuare a crescere. Cambiando rapidamente discorso, non perdere un clamoroso affare di mercato dell'ultimo minuto. Rodrigo Becao vicino all'addio <<<