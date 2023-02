News Udinese – Alla ricerca del miglior Pereyra: il punto sul suo rientro

L'Udinese torna questo pomeriggio ad allenarsi sui campi del Bruseschi. Ecco il punto sul rientro di un giocatore importante come Pereyra

L'Udinese ricomincerà questo pomeriggio a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato che è in programma domenica pomeriggio e sarà contro il Torino allenato da Ivan Juric. Una partita difficile sotto tanti punti i vista e contro una diretta concorrente per un posto nella prossima Conference League. Per poter battere i granata in trasferta c'è bisogno di tutti i componenti più importanti e tra questi c'è anche il capitano Roberto Pereyra. Andiamo a vedere le voci che filtrano sul suo conto e soprattutto sul suo rientro sul campo da gioco. Sappiamo quanto il Tucu sia importante per questa squadra e di conseguenza andiamo a fare il punto sul suo rientro.

Le ultime due partite sono state passate in panchina da un calciatore che ha sicuramente guidato la squadra in questa prima parte di stagione. Adesso si avvicina il prossimo incontro di campionato e la sua presenza è tanto importante quanto fondamentale nello scacchiere tattico di Andrea Sottil. Il problema muscolare sicuramente è in netto miglioramento e non dobbiamo essere sorpresi se alle 15 in punto parta dal primo minuto in quel dello stadio Olimpico Grande Torino. Nel frattempo ai box non c'è solo il Tucu, ma anche un altro attaccante molto importante per la squadra. Ecco di chi stiamo parlando.

Si ferma il macedone — In questi ultimi giorni di mercato la sua partenza sembrava addirittura scontata. Oggi, invece, è cambiato tutto in pochissimo tempo. Ilja Nestorovski era pronto per cambiare squadra e maglia, ma dopo l'infortunio delle ultime ore resterà in bianconero fino a fine anno. Al momento dovrà stare ai box per ancora 15 giorni e solo dopo verranno rivalutate le sue condizioni.