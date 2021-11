Calciomercato Udinese – Due nomi nuovi: Marino fa sognare Gotti

Nonostante la vittoria per 3-2 contro il Sassuolo, il periodo in casa Udinese rimane delicato (una sola vittoria nell ultime nove partite). Tuttavia, il successo di domenica potrebbe dare il via ad un nuovo inizio. In questi dieci giorni di sosta, mister Gotti cercherà di far assimilare al meglio i meccanismi del nuovo modulo.