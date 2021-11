Notizie Udinese – Di Marzio annuncia: ”Lascia il ritiro e torna subito a casa”

Arrivano brutte notizie dal ritiro dell'Italia under 21. Destiny Udogie è stato costretto a tornare ad Udine a causa di un infortunio

Siamo giunti all'ennesima sosta per le nazionali. Il campionato di Serie A riprenderà sabato 20 novembre con l'anticipo tra Atalanta e Spezia. In queste due settimane, Luca Gotti cercherà di far assimilare al meglio i meccanismi del nuovo modulo. Il tecnico friulano non potrà contare su tre calciatori: Molina, Larsen ed Udogie. Tuttavia, per quanto riguarda l'esterno classe 2002, c'è un problema serio. Ecco di cosa si tratta.

Infortunio

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Destiny Udogie è stato costretto ad abbandonare il ritiro dell'Italia Under 21 a causa di un affaticamento muscolare. Il bianconero salterà, quindi, la sfida di venerdì contro l'Irlanda per le qualificazioni agli Europei e l'amichevole in programma martedì 16 contro la Romania. L'ex Verona ha debuttato con gli azzurrini lo scorso 3 settembre, in occasione della partita contro il Lussembrugo. Ormai, è diventato un punto di riferimento per il ct Paolo Nicolato. Questo stop proprio non ci voleva anche perchè a causa dell'assenza di Calafiori, il giocatore dell'Udinese avrebbe sicuramente giocato da titolare questi due match. Il classe 2002 tornerà ad Udine dove lo staff friulano valuterà e sue condizioni. Ma andiamo a vedere i possibili tempi di recupero.

Tempi di recupero

Non dovrebbe essere nulla di grave. Tuttavia, il classe 2002 è in dubbio per la gara di lunedì 22 novembre contro il Torino. Più facile vederlo in campo nel turno successivo, quando i friulani sfideranno il nuovo Genoa di Andriy Shevchenko. L'infortunio di Udogie potrebbe dare una nuova opportunità a Stryger Larsen? Difficile. Il danese è stato fatto fuori dalla società non per motivi tecnici, ma solo a causa del mancato rinnovo di contratto. Contro i granata, mister Gotti potrebbe schierare Brandon Soppy. Ma ancora è presto per parlare di quello che accadrà tra due settimane. Conecentriamoci sul presente.