Calciomercato Udinese – Duello con il Verona per un attaccante

L'Udinese è alla ricerca di una nuova punta titolare. Un obiettivo di Marino è finito nel mirino dell'Hellas Verona

Il calciomercato dell'Udinese entra nel vivo. Le partenze di Juan Musso e Rodrigo De Paul si faranno sicuramente sentire nel corso della stagione, ma la società cercherà di sostiturili al meglio. In porta è arrivato Marco Silvestri, giocatore esperto ed affidabile che non farà rimpiangere l'argentino. Sempre dal Verona è stato acquistato Destiny Udogie. Il classe 2002 nelle prime amichevoli si è messo in mostra fornendo ottime prestazioni. Tuttavia, i ragazzi di Gotti hanno bisogno di ulteriori rinforzi. Oltre ad un difensore centrale (Glik rischia di sfumare), serve anche una nuova punta titolare. Negli ultimi giorni, i friulani sono tornati alla carica per un vecchio obiettivo. Ecco di chi si tratta.