Udinese – A Lens non c’è partita: bianconeri travolti

Ieri al Bollaert-Delelis, l'Udinese ha affrontato i padroni di casa del Lens. I francesi si sono imposti con un netto 4-1

Redazione

L'Udinese continua la preparazione in vista dell'inizio del prossimo campionato di Serie A. I ragazzi di Gotti hanno l'obiettivo di raggiungere la salvezza il prima possibile. Senza Musso e soprattutto De Paul sarà una sfida abbastanza difficile, ma i friulani sono fiduciosi. Nel frattempo, ieri, è andata in scena la terza amichevole stagionale. Dopo la vittoria contro l'ND Bilje e la sconfitta con gli austriaci dello Sturm Graz, i bianconeri hanno affrontato il Lens, dell' ex Seko Fofana. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos'è successo.

Match senza storia

Finalmente, l'Udinese è tornata a giocare una partita in uno stadio con il pubblico. Al Bollaert-Delelis erano presenti circa quindici mila tifosi, tutti francesi. Luca Gotti ha optato per un 3-5-2 con Okaka e Forestieri come coppia d'attacco. Titolari anche i due nuovi acquisti Marco Silvestri e Destiny Udogie. Il match si mette subito in salita: dopo sedici minuti il Lens è già avanti di due gol. Il colpo di testa di Wooh sblocca il risultato, mentre poco dopo arriva il raddoppio con Boura che finalizza dall’area un’azione corale. Il doppio vantaggio sveglia i friulani che provano a reagire con un tiro di Samir terminato fuori di pochissimo. Tuttavia al 30', Arslan perde palla a centrocampo: contropiede e 3-0 siglato da Banza. Il primo tempo termina con un dominio del club giallorosso. Ma vediamo cos'è accaduto nella ripresa.

Secondo tempo

Gotti non cambia l'intera squadra, ma esegue solamente cinque sostituzioni. Fuori Silvestri, Pereyra, Arslan, Okaka e Forestieri, dentro Padelli, Walace, Jajalo, Cristo e Pussetto. Al 77' Udinese pericolosa con Makengo che colpisce la traversa. Sulla ribattuta, Pussetto scodella per Samir che in allungo riesce a realizzare il gol della bandiera. Nei minuti finali c'è spazio anche per il gol del 4-1 segnato da Periera. Prestazione negativa quella dei bianconeri, che sono sembrati senza idee e senza un gioco. Gotti avrà molto su cui lavorare. Nel frattempo, potrebbe arrivare un rinforzo importante. Ecco i profili sondati da Marino <<<