Calciomercato Udinese – Dall’Inghilterra sicuri: è lui l’obiettivo degli Hammers

L'Udinese è sempre concentrata sul mercato in entrata e in uscita. Nelle ultime ore il West Ham ha fatto un sondaggio per un bianconero

Redazione

Mentre la squadra continua ad allenarsi sotto gli ordini di LucaGotti, la società è sempre concentrata sul mercato. Sono tante le trattative che il direttore tecnico Pierpaolo Marino sta seguendo. Pozzo è stato molto chiaro nella giornata di ieri: l'Udinese cerca profili dal potenziale importante. Ma questi tipi di calciatori costano e per arrivare a prenderli c'è bisogno di qualche cessione. E a proposito di cessioni, a tenere banco in queste ore è sempre la situazione legata a StrygerLarsen. Nella giornata di oggi si è saputo che il calciatore ha rifiutato l'offerta del Galatasaray e quindi la pista turca è ormai tramontata. Ma non è tutto. Dall'Inghilterra una squadra ha fatto sapere di volere il danese. Ecco tutti i dettagli da sapere.

L'interesse inglese

Il WestHam infatti ha mostrato particolare interesse per la situazione di StrygerLarsen. I londinesi hanno saputo del rifiuto del ragazzo al Galatasaray. Secondo Sky Sport UK, gli Hammers sarebbero disposti a mettere sul piatto più dei 3,5 milioni offerti dalla Turchia e avvicinandosi così parecchio alla richiesta di 6 milioni di euro dell'Udinese. Ma tutto dipende dalla volontà del calciatore. Il 30 enne danese infatti potrebbe continuare comunque la sua carriera in Italia. Da registrare anche l'interesse del Watford, società sempre controllata dalla famiglia Pozzo. Nel frattempo la società segue anche altre trattative. Ecco le ultimissime.

Le altre trattative

L'Udinese vuole farsi trovare pronta sul mercato qualora capitasse qualche opportunità importante. Per questo motivo il club vuole innanzitutto sbloccare la trattativa con Glik, al momento in una fase di stallo legato all'ingaggio del giocatore. Una volta chiusa questa trattativa, la società andrà alla ricerca dell'erede di DePaul e dellapunta. Per quanto riguarda il primo, il nome più desiderato è quello di GastonRamirez. L'uruguaiano si è appena svincolato dalla Sampdoria e cerca una nuova avventura. Invece sull'attaccante c'è una novità:ecco l'ultimo nome in orbita Udinese <<<