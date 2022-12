Mercato Udinese – Ebosse ha convinto / Un team cerca il colpaccio

Il team bianconero continua a lavorare sui campi del Bruseschi, ma dopo l'ultimo match mondiale Enzo Ebosse ha diverse pretendenti: il punto

Redazione

La società bianconera lavora sui campi del Bruseschi in vista della seconda parte di stagione. Il quattro di gennaio si parte e bisogna in ogni modo cercare di riprendere da dove si era lasciato. L'ottavo posto momentaneo è un ottimo punto di partenza e si vuole mantenere questo ritmo per cercare di realizzare un vero e proprio sogno chiamato Europa. Nel corso di questo ultimo mese diversi giocatori sono stati lontani dalla città del Friuli Venezia Giulia. Tra questi c'era anche Enzo Ebosse impegnato con la nazionale camerunense nel mondiale in Qatar. La sua esperienza è terminata, ma la partita con il Brasile ha sorpreso diversi addetti ai lavori ed ora c'è una squadra in particolare interessata alle sue prestazioni.

Il team che sta cercando in tutti modi di prendere informazioni e piede nella trattativa Ebosse è il Napoli di Aurelio De Laurentiis. La squadra campana continua a lavorare sul mercato e muoversi in anticipo rispetto alle concorrenti. Nelle ultime ore è scattata anche una richiesta di informazioni proprio per il difensore africano che ha ben figurato contro i verdeoro. Adesso la trattativa non ha ancora avuto un via libera, ma sicuramente questa potrebbe non essere l'unica operazione tra le due compagini. Sono anche altri i giocatori al centro del discorso.

La tratta Napoli-Udine — Oltre ad Ebosse, anche Lazar Samardzic è un obiettivo dichiarato della formazione campana. La trattativa per il gioiellino tedesco è decisamente molto più complicata, visto che la squadra non ha intenzione di privarsi del classe 2002 a cuor leggero. Ultimo ragazzo che interessa agli azzurri è Simone Pafundi, il 2006 nel giro della nazionale ha stregato tutti (incluse le migliori società del nostro continente) anche in questo caso, però, la trattativa è pressoché impossibile.