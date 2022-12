Mercato Udinese – Ehizibue parte? Nessun problema, ecco il sostituto

La squadra bianconera si muove sul mercato invernale. Ecco tutte le ultime sul team del Friuli Venezia Giulia che vuole conquistare l'Europa

La squadra bianconera inizia a lavorare sul mercato in vista del prossimo mercato invernale. Si parla di una sessione rapida, ma che nel corso degli anni ha regalato sempre dei colpi molto importanti. Non dimentichiamo che proprio l'anno scorso Pierpaolo Marino sistemò definitivamente la difesa con l'acquisto di Pablo Marì. Nel corso di questa stagione non sarà semplice riuscire a migliorare una squadra che viaggia sulle ali dell'entusiasmo e gioca un grandissimo calcio. Non possiamo però far passare inosservata la situazione che coinvolge il terzino destroKinglsey Ehizibue. La scintilla con il club sembra non esser mai scoccata: le ultime.

Il giocatore inizia a guardarsi intorno ed una sua possibile partenza non va esclusa per nessun motivo al mondo. Non dimentichiamo che nel corso di questa prima parte di stagione, Kingsley ha trovato pochissimo spazio ed anche da questo deriva il suo malumore. Allo stesso tempo la Salernitana di Morgan De Sanctis sta lavorando intensamente sul mercato ed è alla ricerca di un esterno destro. Potrebbe essere proprio il nigeriano, l'innesto perfetto per la squadra della Campania. A quel punto occorre trovare un sostituto di livello, più precisamente un giocatore che sappia fare la differenza sulla fascia e possa essere un valore aggiunto per tutta la società e non solo.

Scelto il sostituto — Il giocatore perfetto per sostituire il possibile partente, arriva dal Besiktas e stiamo parlando di un terzino che sa saltare l'uomo e trova nella velocità e nella fisicità i suoi punti di forza: Valentin Rosier. Nel corso di ieri pomeriggio è arrivata la prima offerta per questa trattativa, sei milioni più una percentuale sulla futura rivendita per potersi assicurare le prestazioni di un esterno difensivo che sta facendo bene in Turchia. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista del match di questo pomeriggio. Sottil prepara la possibile formazione <<<