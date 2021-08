Notizie Udinese – La probabile formazione contro il Venezia

Domani, alle 18:30, l'Udinese scenderà in campo contro il Venezia. Ecco le probabili scelte di formazione dei due allenatori

Dopo l'importante punto ottenuto contro la Vecchia Signora, l'Udinese è pronta per il Venezia . I bianconeri vogliono ripartire dal secondo tempo di domenica scorsa, ma di fronte troveranno una squadra desiderosa di riscattare la sconfitta all'esordio. I veneti, nonostante la supeiorità numerica per circa settanta minuti, sono stati battuti dal Napoli per 2-0. Decisivi i gol di Insigne ed Elmas. Sarà una sfida equilibrata, dove ogni singolo dettaglio farà la differenza. Vediamo, intanto, le probabili scelte di formazione dei due tecnici.

In attesa degli ultimi rinforzi, Luca Gotti schiererà una squadra simile a quella scesa in campo contro gli ex campioni d'Italia. Quindi, spazio al solito 3-5-2. La novità più grande potrebbe essere l'arretramento del Tucu Pereyra sulla linea dei centrocampisti ed il conseguente inserimento di Deulofeu come seconda punta. Il partner d'attacco dello spagnolo potrebbe essere Stefano Okaka con Pussetto pronto a subentrare. Situazione difesa: davanti a Silvestri, il tecnico friulano dovrebbe schierare Nuytinck, Samir e Becao. Occhio a Stryger Larsen che scalpita per un posto, ma la sua situazione legata al mercato rischia di non farlo giocare. Sulle fasce via libera a Molina ed Udogie. Dentro anche Walace ed Arslan, al momento in vantaggio su Makengo. Non saranno della partita gli infortunati Llorente, Forestieri e Nestorovski. Ma passiamo al Venezia.