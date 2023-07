Udinese – Etienne Camara è bianconero / Ecco il sostituto di Walace

Il sostituto di Walace è ufficialmente arrivato in bianconero. Stiamo parlando del giovanissimo francese classe 2003 Etienne Camara: il punto

L'Udinese non si ferma più. Il mercato della società bianconera è davvero on-fire sia in entrata che in uscita. In questi minuti arriva in redazione la notizia che il calciatore francese Etienne Camara sarebbe vicinissimo a firmare un contratto quinquennale con la società gestita dalla famiglia Pozzo. Una trattativa che ha preso quota in pochissimo tempo ed è stata chiusa ad una velocità spaventosa. Si parla di un classe 2003 che nel corso di questa annata si è fatto valere con la maglia del Huddersfield sulle spalle. Sono ben ventidue le partite giocate dal ragazzo in pochissimo tempo. Il suo ingresso nel team è stato graduale, ma tra alti e bassi è riuscito ad imporsi ed ora sta per arrivare la chance nella massima serie del campionato italiano.

Camara è il sostituto perfetto per il brasiliano Walace. Ricordiamo che nel corso di questa stagione il calciatore ex Amburgo ha giocato 37 partite su 38 in campionato (unica saltata per squalifica) Di conseguenza non ha mai avuto nemmeno un minuto di riposo, nonostante fosse addirittura acciaccato in più di qualche situazione. Il calciatore arriva con tutte le intenzioni di mettersi in mostra ed è un vero e proprio fiato anche per mister Sottil. Adesso c'è anche un sostituto sulla mediana, giovane e con tanta voglia di mettersi in mostra. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere il costo dell'operazione.

Il costo di Camara — Il calciatore francese costerà alla società dei Pozzo una cifra molto vicina ai due milioni di euro e percepirà un milione e mezzo a stagione. Cifre non esorbitanti per un calciatore che ha dimostrato di avere dei margini di crescita davvero notevoli. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Per ogni nuovo acquisto corrisponde un'uscita ed infatti Rodrigo Becao è vicinissimo all'addio. Ecco le ultime sulla trattativa con l'Atalanta <<<