Mercato Udinese – Sirene brasiliane per Walace / Il Palmeiras è in pole

Quando parliamo di Walace, parliamo di uno dei punti fissi della squadra di Andrea Sottil. L'unico giocatore che ha giocato tutte le partite possibili e immaginabili (salvo infortuni o squalifiche). La sua crescita nel corso degli ultimi tre anni è stata esponenziale e difficilmente il mister si potrà privare delle sue giocate. In queste ore come per tutto il mercato estivo della passata stagione, sembra esserci l'interessamento di un'altra società. Stiamo parlando del Palmeiras. Il club brasiliano vuole provare ad assicurarsi il mediano che potrebbe portare la squadra a lottare di nuovo per i grandi traguardi. L'Udinese non se ne priverà a meno che arrivi un'offerta davvero clamorosa, anche perché il calciatore ha recentemente rinnovato il suo contratto. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sull'affare Beto. La Fiorentina torna in gioco <<<