Mercato Udinese – Europa pazza per Beto / Nuova offerta per il bomber

L'Udinese si prepara ad un mercato che sarà molto difficile. Salvo clamorosi imprevisti partirà il centravanti Beto. Tutti i team interessati

L'Udinese continua a lavorare sul campo. Allo stesso tempo, però, bisogna iniziare a pianificare la prossima stagione di campionato. Il mercato è a dir poco incandescente visto che sono tantissimi i calciatori messi sotto osservazione da dei club di primo livello. Tra i tanti nomi in ballo c'è anche quello del centravanti portoghese Beto. Arrivato un anno e mezzo fa, ora è pronto per il grande salto di qualità e prendersi un posto nell'Elite del calcio europeo. Nelle ultime ore è arrivata in redazione una notizia che comunica l'interesse di un nuovo club italiano per questa prima punta. Ecco la società che potrebbe far partire un'offerta per il ragazzo ex Portimonense.

La squadra che si sta mostrando molto attiva su questo fronte è di Milano e più precisamente stiamo parlando dei campioni d'Italia in carica. In attacco c'è molto da fare, visto che Zlatan Ibrahimovic non può essere più un punto su cui affidarsi e di conseguenza bisogna iniziare a cercare delle alternative. Tra i tanti giocatori individuati c'è proprio il centravanti bianconero che sta sorprendendo tutti: Beto. Ad oggi non c'è ancora una trattativa vera e propria, ma non possiamo garantire che nei prossimi mesi questa ipotesi di mercato possa prendere quota. Allo stesso tempo ci sono anche altri club pronti a tutto per di poter avere in rosa un bomber con queste qualità.

Altri club interessati — Il primo team ad essersi interessato è sicuramente il Napoli. In caso di partenza da parte di Victor Osimhen. La società partenopea potrebbe fiondarsi proprio sul numero 9 dell'Udinese. Assieme ai campani non dimentichiamo l'interesse di alcuni club della Premier League. In pole position c'è l'Everton (vicino ad acquistare il giocatore già nel corso di questa sessione di mercato).