Mercato Udinese – L’Everton e non solo / Ecco i team interessati a Becao

L'Udinese lavora intensamente per concludere questa annata. Allo stesso tempo si pensa alla prossima e soprattutto al mercato estivo

Redazione

Notizia delle ultime ore che gli inglesi dell'Everton sarebbero pronti per far partire un'offerta da quasi cinquanta milioni di euro per assicurarsi due giocatori della rosa bianconera. Il primo messo sotto osservazione è il centravanti Beto, mentre il secondo è Rodrigo Becao. Il difensore brasiliano sappiamo che non avrà ancora un futuro molto longevo con la squadra della famiglia Pozzo. Il suo contratto andrà in scadenza nel giugno del 2024 e questa estate è l'ultima per poter cedere il giocatore ad una cifra importante. Oltre all'offerta da parte del team di Liverpool, però, vanno anche segnalati diversi altri interessamenti per questo ex Cska Mosca che è pronto al salto definitivo.

La prima squadra che lo ha messo sotto osservazione sono stati i neroazzurri di Simone Inzaghi. La beneamata è alla ricerca disperata di un difensore che conosca nel migliore dei modi il nostro campionato. Rodrigo Becao sembra essere la scelta perfetta per rimpiazzare un giocatore molto importante come Milan Skriniar. Sia perché conosce alla perfezione la Serie A, ma anche perché conosce la difesa a tre e soprattutto l'out di destra (dove ha giocato sin da quando ha vestito la maglia dell'Udinese per la prima volta). Non solo i neroazzurri, ma anche un altro team italiano è sulle sue tracce.

Un altro team — Oltre alla squadra attualmente seconda nella nostra Serie A, c'è anche un'altra società che è interessata alle prestazioni del brasiliano. Stiamo parlando del Napoli di Luciano Spalletti che potrebbe trovare in Becao un difensore pronto e adatto per allungare una rosa che sembra essere già imbattibile. Bisogna ancora attendere del tempo prima di scoprire l'effettiva decisione finale da parte del centrale, nel frattempo non possiamo fare altro che continuare ad ammirare le sue giocate sul campo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime in vista del prossimo incontro di campionato. Iniziativa speciale da parte del club <<<