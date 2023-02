News Udinese – Rettifica del giudice sportivo: scatta la sanzione per Becao

Il team bianconero lavora senza sosta e vuole tornare alla vittoria il prima possibile. Nel frattempo rettifica del giudice sportivo per Becao

Redazione

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non sarà sicuramente facile poter continuare a fare la differenza, ma l'intenzione è quella di conquistare la vittoria e soprattutto tornare in alto in classifica. La sconfitta contro il Torino ha fatto male sotto tutti i punti di vista ed è proprio questo il motivo per cui ci si aspetta tanto in vista del match di domenica contro il Sassuolo. Nel frattempo arrivano delle notizie non proprio positive. Il giudice sportivo ha refertato un'ammonizione in più rispetto al termine dell'incontro con i granata. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa accade dopo la sanzione del giudice sportivo.

Come detto in precedenza a Rodrigo Becao è stata assegnata un'ammonizione che non era stata segnalata dopo l'incontro tra il Toro di Ivan Juric e proprio i bianconeri di Andrea Sottil. Questa notizia sicuramente è una piccola beffa per un giocatore che fa del gioco fisico una delle sue più grandi caratteristiche. Quella contro il Toro è la sesta ammonizione della sua stagione e di conseguenza inizia a riempire la nuova casella delle diffide. A quattro (visto che ne ha già scontata una dopo cinque ammonizioni) scatterà il secondo stop forzato. Non solo la sanzione sportiva per il brasiliano.

Oltre il danno, la beffa — Per il centrale oltre al sesto cartellino giallo della sua stagione è arrivata anche una multa di 1500 euro. La sanzione è stata aggravata proprio perché senza Pereyra in campo è Becao il capitano della squadra. Nulla di realmente grave per il centrale ex Cska di Mosca, ma resta una curiosità insolita visto che non vediamo tutti i giorni una decisione di questo tipo.