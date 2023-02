Udinese-Spezia / Splendida iniziativa della società: biglietti a 1 euro

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri. Ecco tutti i dettagli sui biglietti per la partita di domenica sera

Redazione

L'Udinese sappiamo che ha sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti dei propri tifosi. Le dimostrazioni nel corso degli anni sono state diverse e se andiamo ad analizzarle ne troviamo davvero parecchie. Il team ha intenzione di fornire alla città di Udine un vero e proprio angolo dello Sport nei pressi della Dacia Arena e questa è solo una delle tante iniziative che sicuramente si faranno nei prossimi anni. In questo momento difficile, però, allo stadio c'è bisogno di tutto il pubblico. La società per incentivare il ritorno dei tifosi, che dopo un avvio di stagione davvero clamoroso, stanno iniziando a perdere un po' di entusiasmo, ha dato il via ad una promozione davvero unica.

Domenica alle ore 18 si potrà entrare alla Dacia Arena con un solo euro. Un'offerta davvero incredibile a cui potranno accedere, però, solo tutti i facenti parte dei fan club bianconeri in giro per l'Italia. Inoltre c'è anche un secondo premio per tutti i fan club. Chi riuscirà a portare più tifosi allo stadio nel corso del match di domenica pomeriggio riceverà direttamente dalla società un premio speciale. Ricordiamo che questo serve sia per far tornare entusiasmo in città, ma soprattutto per dare la scossa ad una squadra che nell'ultimo periodo non riesce più a ritrovarsi.

Non si vince più — Va ricordato a tutti che l'ultima vittoria dell'Udinese tra le mura amiche è datata addirittura 18 Settembre 2022. Stiamo parlando del match contro i neroazzurri di Simone Inzaghi. Una sfida davvero incredibile che portò i friulani in cima alla classifica per qualche ora. Adesso contro lo Spezia c'è un solo risultato ammissibile: i tre punti. Non sarà semplice, ma la squadra è pronta per dare tutto.