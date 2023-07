Mercato Udinese – Fabbian in bianconero? La chiave resta Samardzic

I neroazzurri come stiamo dicendo da diversi giorni, sono pronti a tutto pur di riuscire a portare in quel di Milano Lazar Samardzic. La squadra del Friuli Venezia Giulia vuole fare la differenza sia dentro che fuori dal campo e proprio per questo motivo è titubante al solo pensiero di cedere il calciatore serbo. Il team di Viale della Liberazione, però, sta pensando di inserire una contropartita di livello come Giovanni Fabbian. Ricordiamo che nel corso della passata stagione con la Reggina si è confermato come uno dei migliori giovani della seconda serie italiana. Il giovanissimo centrocampista neroazzurro è davvero pronto per il grande salto in una società della massima serie del calcio italiano e proprio per questo motivo potrebbe essere inserito nell'affare. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul nuovo kit away dei bianconeri. Ecco la maglia da trasferta <<<